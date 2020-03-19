ADANA Tarihi kalenin çevresindeki menengiç ve keçiboynuzundan kahveye yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Tarihi kalenin çevresindeki menengiç ve keçiboynuzundan kahveye yoğun ilgi - Son Dakika

ADANA Tarihi kalenin çevresindeki menengiç ve keçiboynuzundan kahveye yoğun ilgi

6 saat önce

Tarihi kalenin çevresindeki menengiç ve keçiboynuzundan kahveye yoğun ilgiADANA'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi çevresinde yetişen bitkilerden elde edilerek yapılan menengiç ve keçi boynuzu kahvesi, bölgenin manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi kalenin çevresindeki menengiç ve keçiboynuzundan kahveye yoğun ilgi

ADANA'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi çevresinde yetişen bitkilerden elde edilerek yapılan menengiç ve keçi boynuzu kahvesi, bölgenin manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İlçede 400 metre rakımlı bir tepeye bilinmeyen bir tarihte inşa edilen, 7 kilometre uzunluğunda surları bulunan ve bölgede hüküm süren Asurlular ile Hititler'e ev sahipliği yaptığı düşünülen Kozan Kalesi, eşsiz manzarası ve kahve lezzetleriyle ziyaretçileri hayran bırakıyor. Kalenin çevresindeki menengiç ve keçi boynuzundan üretilen kahveler, Kozan Belediyesi'nin kurduğu işletmede, yerli ve yabancı turistlerle buluşuyor.

'KAHVENİZİ YUDUMLARKEN MANZARANIN TADINI ÇIKARIYORSUNUZ'

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bu lezzetlerin şöhretinin tanındığını belirterek, "Şu ana kadar içip de memnun kalmayanı görmedim. Kahvenizi yudumlarken güzel manzaranın da tadını çıkarıyorsunuz. Kozan şehri, tarımı ve portakal bahçeleri ile de ünlü. Aşağı indiğimiz zaman önemli bir manastırı gezebiliyoruz. Daha aşağıda Osmanlı çarşısını, Memluk Camisi'ni, konakları gezebiliyorsunuz. Yine 5 kilometre kuzeye gittiğimizde baraj gölünü, sosyal tesisleri gezebiliyorsunuz. Doğa yürüyüşü yapabiliyorsunuz, tekne turu yapabiliyorsunuz" dedi.

PÜF NOKTA: KARIŞTIRMAK

İşletme görevlisi Metin Karlı ise bitkileri özenle topladıktan sonra kavurduklarını, ezdiklerini ve kahve haline getirip sütle karıştırarak vatandaşlara sunduklarını kaydetti. Hafta sonları ve akşamları kalede kalabalık yoğunluklar oluştuğunu anlatan Karlı, yoğunluk olduğu günlerde bardağı 5 TL'den ortalama 300 bardak kahve satışı yaptıklarını dile getirdi. Menengiç kahvesi yapmanın incelik gerektirdiğini vurgulayan Karlı, "Vatandaşların çoğu evde yapmayı denediklerinde istedikleri şekilde yapamıyorlar. Çünkü menengicin kavanozunu açtıkları zaman karıştırmadan yağlı bölgesini alıyorlar, o da tadını bozuyor. Biz sürekli karıştırıyoruz, karıştırarak yapıyoruz menengici. Süt koyuyoruz cezvemize, süt kaynadıktan sonra da menengiç koyuyoruz, onu karıştırarak şekerli, şekersiz, sade suyla da yapabiliyoruz ama halkımız sütle talep ettiği için genelde sütle yapıyoruz" diye konuştu.

Karlı, menengiç kahvesinin 10 gramında 7.3 gram oranında demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, A, B, B1, B2, B6 vitaminleri bulunduğunu, keçi boynuzunun ise yoğun oranda K vitamini ve potasyum içermesi nedeniyle enerji verdiğini aktardı.

ADANA Tarihi kalenin çevresindeki menengiç ve keçiboynuzundan kahveye yoğun ilgi

Kozan Belediyesi, Kozan Kalesi, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:33 Kaynak: DHA

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