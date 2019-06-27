Son Dakika Haberleri: ADANA Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı
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ADANA Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı

1 saat önce

Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardıAdana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, tarım aletinin içinde sıkışan ineği kurtardı.

Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, tarım aletinin içinde sıkışan ineği kurtardı.
Ceyhan ilcesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan ineği sahibi Salih Yencilek bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye Arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkardı. İnek, sahibine teslim etti.
ADANA Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel
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