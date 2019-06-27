ADANA Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı
1 saat önce
Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardıAdana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, tarım aletinin içinde sıkışan ineği kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, tarım aletinin içinde sıkışan ineği kurtardı. Ceyhan
ilcesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan ineği sahibi Salih Yencilek bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye Arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkardı. İnek, sahibine teslim etti.
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