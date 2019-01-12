Adana Tartışma Sonucu Av Tüfeğiyle Vurulan İki Kişi Yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı ve Deniz Akkış ile Tuncay Kurt, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı ve Deniz Akkış ile Tuncay Kurt, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.



Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Akkış ve Tuncay Kurt, iddiaya göre cadde üzerinde kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kimliği belirsiz bir kişi, Akkış ve Kurt'a av tüfeğiyle ateş açtı. Vücutlarına isabet saçmalarla yaralanan iki kişi, yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.



Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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