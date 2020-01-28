Adana tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu - Son Dakika
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Adana tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu

46 dakika önce

Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurduADANA'da Emrah K. (31), çıkan kavgada yeğenleri Yusuf (17) ve Osman K.'yi (14) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu

ADANA'da Emrah K. (31), çıkan kavgada yeğenleri Yusuf (17) ve Osman K.'yi (14) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Emrah K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79112 Sokak'ta meydana geldi. Emrah K., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle yeğenleri Yusuf ve Osman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah K. tabancasını çıkarıp yeğenlerine 7-8 el ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği iki çocuk, kanlar içinde kalırken, Emrah K. kaçtı. Yaralı çocuklar, dedeleri tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çocuklar ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Adana tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu

Çukurova, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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