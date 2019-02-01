Adana Tatlıları Yola Dökülen Çocukları Teselli Ettiler
2 saat önce
Adana'da seyyar tablalarında tatlı satan iki çocuğun tablalarının devrilmesi sonucu tatlıları yola dökülerken, o sırada çocukların yanına gelen bazı vatandaşlar onlara para vererek ve saçlarını okşayarak teselli etti.
Adana
'da seyyar tablalarında tatlı satan iki çocuğun tablalarının devrilmesi sonucu tatlıları yola dökülerken, o sırada çocukların yanına gelen bazı vatandaşlar onlara para vererek ve saçlarını okşayarak teselli etti. Merkez Çukurova
ilçesi Toros Mahallesi'nde bir vatandaşın balkonundan cep telefonuyla çektiği görüntülerde tatlı satan iki çocuğunun tablalarının devrilmesi sonucu tezgahın camının kırılarak tatlıların yola döküldüğü görünüyor. Çocuklar üzgün bir şekilde tatlıları toplama çalışırken o sırada yoldan arabayla geçen iki kişi araban inerek çocukların yanına geliyor. Daha sonra çocuklara para verip saçlarını okşayan vatandaşlar teselli ederek oradan ayrılıyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra birçok sosyal medya kullanıcısının İnsanlık ölmemiş, bu çocuklara yardım edilmeli gibi yorumlarda bulunduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA
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