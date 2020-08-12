ADANA Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar - Son Dakika

Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar

ADANA'da, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte sulama kanallarına akın eden ve kendilerini tehlikeli sulara bırakan gençler, "Bu su akıntılı olduğu için temiz ve eğlenceli, boğulmaktan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı. Gençlerin tehlikeli oyunu, kameralara yansıdı.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla birlikte aşırı sıcaktan bunalanlar, sulama kanallarında yüzüyor. Akıntılı sulara köprü ve demir korkulukların üzerinden atlayıp kendilerini bırakarak serinlediklerini söyleyen gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmekten korkmadıklarını belirtiyor. Sırayla bariyerlerin üzerinden kanala atlayanlardan Ramazan Ateş (18), "Bu kanallarda akıntı olduğunu için yüzmek daha zevkli. Ücretli havuzlar var ama onlar burası kadar keyifli değil durgun su" dedi.

KIYAFETLERİYLE GİRİYORLAR

Üzerlerindeki kıyfetlerle serinlemeye çalışan Hüseyin Pınar (29), "Bu kanalda yüzmek daha güzel, arkadaşlarımızda akıntılı suda yüzüyoruz. Akan su her zaman aktığı için 'pislik tutmaz' derler. Bizim için tehlikeli ancak şuanda koronavirüs var. Havuz da var ancak onlar da hijyenik değil. Bu su daha temiz. Bu kanalda en iyi yüzenler bile boğulabiliyor. Buradaki mutluluğu deniz ve havuzda bulamıyoruz. Korkuyoruz, tehlikeli ancak burda yüzmekten vazgeçemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin sulama kanalındaki tehlikeli oyunu, gün boyu sürüyor.