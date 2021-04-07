Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi - Son Dakika

Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi

07.04.2021 09:51

ADANA'da cep telefonunu satışa çıkaran Tuğba A. (23) ile kardeşi Ali İ. (19), internetten anlaştıkları kişiyle buluştu.

ADANA'da cep telefonunu satışa çıkaran Tuğba A. (23) ile kardeşi Ali İ. (19), internetten anlaştıkları kişiyle buluştu. Telefonu bakma bahanesiyle alan bu kişi, parasını vermeden aracıyla kaçtı. Bu sırada araca tutunan Tuğba A. ile Ali İ. metrelerce sürüklenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İ. (19), evli olan ablası Tuğba A.'nın cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen kişi, cep telefonunu almak için Ali İ. ile irtibata geçti. İnternet üzerinden 900 TL'ye anlaşan taraflar, buluştu. Buluşma noktasına plakasız hafif ticari araçla gelen bu kişi, bakmak için Ali İ.'den cep telefonunu istedi. Ali İ.'nin yanındaki ablası Tuğba A. cep telefonunu verdi. Ancak bu sırada şüpheli, aracına binip kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba A. ile kardeşi Ali İ., çevredekilerin gözü önünde metrelerce sürüklendi. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve başından yaralanan Tuğba A., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.'ABLAM ŞÜPHELENDİ'Ali İ. tanımadığı şüphelinin ablasını ve kendisini sürükleyip kaçtığını belirterek, "Cep telefonunun olmadığını söyleyip, buluşmak için yer tarifi yapmamı istedi. Sonra plakası olmayan bir araçla geldi. Ablam şüphelenip, telefonu vermek istemedi. Telefona bakmak istediğini söyleyince verdim. Alır almaz kapıyı kilitleyip, kaçtı" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi
Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telefonunu gaspettiği genç kız ile kardeşini aracıyla metrelerce sürükledi - Son Dakika


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