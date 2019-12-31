Adana televizyon patladı evde yangın çıktı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana televizyon patladı evde yangın çıktı -2 - Son Dakika

Adana televizyon patladı evde yangın çıktı -2

6 saat önce

Televizyon patladı evde yangın çıktı -2ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldüYüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Can Yüzgeç dün sabah birlikte yaşadığı anne ve...

Televizyon patladı evde yangın çıktı -2

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Can Yüzgeç dün sabah birlikte yaşadığı anne ve anneannesiyle mutfakta kahvaltı yapmak istedi. Ancak aynı anda oturma odasında patlama meydana geldi. Koşarak odaya gelen Yüzgeç, televizyonun ve çevresindeki eşyaların yandığını görünce annesi ile anneannesini evden çıkardı.

Yüzgeç'in yardımına koşan komşuları, hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ahmet Can Yüzgeç ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.

Yangının tüplü televizyonun patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Adana televizyon patladı evde yangın çıktı -2

Ahmet Can, İtfaiye, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:05 Kaynak: DHA
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