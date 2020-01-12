Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

9 dakika önce

Terör örgütü El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandıADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D. (34), polis tarafından yakalandı.

Terör örgütü El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D. (34), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü El-Kaide üyelerine 'drone' gönderen C.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan adrese baskın yapan ekipler, C.D.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pernaveler ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan C.D.'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 drone gönderdiği saptandı. Hatay'a gelen kargoların, örgüt mensuplarınca Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü ortaya çıktı.

Emniyette sorgusu tamamlanan C.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
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