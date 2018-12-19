Adana Ticaret Borsası
3 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,70 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda Çukurova
pamuğunun kilogramı en yüksek 8,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,75
| 1,34
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,99
| 1,00
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,10
| 1,10
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 1,38
| 1,38
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,60
| 8,70
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:35 Kaynak: AA
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