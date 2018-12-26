Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,25 1,35
Mısır Kg 0,73 1,05
Soya fasulyesi Kg 2,20 2,50
Elma Kg 0,50 0,58
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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