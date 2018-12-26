Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,25
| 1,35
| Mısır
| Kg
| 0,73
| 1,05
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,20
| 2,50
| Elma
| Kg
| 0,50
| 0,58
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,50
| 8,60
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:37 Kaynak: AA
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