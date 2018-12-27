Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

34 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında nişastanın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası, System.String[]
Adana Ticaret Borsasında nişastanın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,27 1,28
Mısır Kg 0,93 1,02
Soya fasulyesi Kg 1,80 2,20
Nişasta

 Kg 1,35 2,15
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:18 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı Eşini Vahşice Katleden Kocadan Kan Donduran İfade: Boşanmak İstedi, Öldürdüm

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti 17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:52:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]