Adana Ticaret Borsası
34 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında nişastanın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında nişastanın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,27
| 1,28
| Mısır
| Kg
| 0,93
| 1,02
| Soya fasulyesi
| Kg
| 1,80
| 2,20
| Nişasta
| Kg
| 1,35
| 2,15
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,50
| 8,60
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:18 Kaynak: AA
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