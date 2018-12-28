Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,28 1,32
Mısır Kg 0,92 1,06
Buğday kepeği Kg 0,90 1,00
Soya fasulyesi Kg 2,25 2,25
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Ekonomi
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