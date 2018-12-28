Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında Çukurova
pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,28
| 1,32
| Mısır
| Kg
| 0,92
| 1,06
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,90
| 1,00
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,25
| 2,25
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,50
| 8,60
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:13 Kaynak: AA
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