Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,45 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Mısır
| Kg
| 0,92
| 1,14
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,94
| 0,96
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,80
| 1,45
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,07
| 2,07
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,50
| 8,60
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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