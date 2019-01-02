Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,45 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası, System.String[]
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Mısır Kg 0,92 1,14
Buğday kepeği Kg 0,94 0,96
Portakal (Washington)

 Kg 0,80 1,45
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,07 2,07
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatyaspor'un Golcüsü Boutaib, Zamalek'e Transfer Oldu Adana'da Yeni Stadyum, 2 Ay Sonra Tamamlanacak

Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:53:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]