Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,26
| 1,33
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,94
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 0,94
| 0,94
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 0,42
| 0,42
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,50
| 8,60
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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