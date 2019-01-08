Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,37 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,26
| 1,37
| Mısır
| Kg
| 1,02
| 1,14
| Soya Fasulyesi
| Kg
| 2,25
| 2,25
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,40
| 0,80
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,50
| 8,60
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:56 Kaynak: AA
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