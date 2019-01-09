Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,36 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,37
| Mısır
| Kg
| 0,94
| 1,10
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,77
| 1,00
| Ayçiçeği (Yemlik)
| Kg
| 1,27
| 1,30
| Soya Fasulyesi
| Kg
| 2,00
| 2,36
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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