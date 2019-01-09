Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,36 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,10 1,37
Mısır Kg 0,94 1,10
Buğday kepeği Kg 0,77 1,00
Ayçiçeği (Yemlik) Kg 1,27 1,30
Soya Fasulyesi Kg 2,00 2,36

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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