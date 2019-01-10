Adana Ticaret Borsası
27 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,30
| 1,31
| Mısır
| Kg
| 1,01
| 1,08
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,94
| 1,00
| Nişasta
| Kg
| 1,61
| 2,10
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,75
| 1,75
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:31 Kaynak: AA
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