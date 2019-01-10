Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

27 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,30 1,31
Mısır Kg 1,01 1,08
Buğday kepeği Kg 0,94 1,00
Nişasta Kg 1,61 2,10
Portakal (Washington) Kg 0,75 1,75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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