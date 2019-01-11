Adana Ticaret Borsası
2 saat önce
Adana Ticaret Borsasında marulun kilogramı en yüksek 0,75 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında marulun kilogramı en yüksek 0,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Mısır
| Kg
| 0,96
| 1,12
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,73
| 0,94
| Marul
| Kg
| 0,70
| 0,75
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,10
| 2,10
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,70
| 8,80
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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