Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 0,96 1,12 Buğday kepeği Kg 0,73 0,94 Marul Kg 0,70 0,75 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,10 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,70 8,80

Adana Ticaret Borsasında marulun kilogramı en yüksek 0,75 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: