Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

2 saat önce

Adana Ticaret Borsasında marulun kilogramı en yüksek 0,75 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında marulun kilogramı en yüksek 0,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Mısır Kg 0,96 1,12
Buğday kepeği Kg 0,73 0,94
Marul Kg 0,70 0,75
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,10
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,70 8,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Güncel
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