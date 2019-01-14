Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

23 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,32 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En DüşükEn Yüksek
Buğday Kg 1,28 1,32
Mısır Kg 1,30 1,70
Ayçiçeği Kg 2,20 2,30
Soya Fasulyesi Kg 2,20 2,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,70 8,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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