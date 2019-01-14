Adana Ticaret Borsası
23 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,32 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En Düşük
|En Yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,28
| 1,32
| Mısır
| Kg
| 1,30
| 1,70
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,20
| 2,30
| Soya Fasulyesi
| Kg
| 2,20
| 2,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,70
| 8,80
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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