Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Mısır Kg 0,98 1,13
Mantar Kg 6,70 7,60
Mandarin (Satsuma) Kg 0,77 1,30
Limon (Lamas) Kg 1,50 2,10
Greyfurt (Starruby) Kg 1,00 1,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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