Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Mısır
| Kg
| 0,98
| 1,13
| Mantar
| Kg
| 6,70
| 7,60
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,77
| 1,30
| Limon (Lamas)
| Kg
| 1,50
| 2,10
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 1,00
| 1,70
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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