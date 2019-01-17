Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında Çukurova
pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,29
| 1,33
| Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,27
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,93
| 1,03
| Patates
| Kg
| 1,70
| 2,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:57 Kaynak: AA
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