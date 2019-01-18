Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,27 1,30
Mısır Kg 0,93 1,11
Portakal (Washington) Kg 0,55 1,00
Mandarin (Satsuma) Kg 0,70 1,85
Limon (Enterdonat) Kg 0,90 1,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Güncel
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