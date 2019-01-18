Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,27
| 1,30
| Mısır
| Kg
| 0,93
| 1,11
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,55
| 1,00
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,70
| 1,85
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 0,90
| 1,70
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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