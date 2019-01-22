Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek



Buğday Kg 1,27 1,30 Soya Fasulyesi Kg 2,22 2,45 Portakal (Washington) Kg 0,60 1,20 Mandarin (Satsuma) Kg 0,62 1,79 Limon (Enterdonat) Kg 0,71 1,88

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,45 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: