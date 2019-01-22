Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,45 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek

Buğday Kg 1,27 1,30
Soya Fasulyesi Kg 2,22 2,45
Portakal (Washington) Kg 0,60 1,20
Mandarin (Satsuma) Kg 0,62 1,79
Limon (Enterdonat) Kg 0,71 1,88

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Adana, Ekonomi
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