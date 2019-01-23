Adana Ticaret Borsası
2 saat önce
Adana Ticaret Borsasında kabuklu yerfıstığının kilogramı en yüksek 6,49 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında kabuklu yerfıstığının kilogramı en yüksek 6,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
|En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,23
| 1,37
| Mısır
| Kg
| 1,04
| 1,15
| Yerfıstığı (Kabuklu)
| Kg
| 5,75
| 6,49
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,50
| 1,70
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,80
| 2,00
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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