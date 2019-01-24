Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda Çukurova
pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,28
| 1,32
| Mısır
| Kg
| 1,10
| 1,14
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,10
| 2,20
| Soya Fasulyesi
| Kg
| 2,20
| 2,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:56 Kaynak: AA
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay
YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir