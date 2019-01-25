Adana Ticaret Borsası
53 dakika önce
Adana Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,29
| 1,30
| Mısır
| Kg
| 1,03
| 1,12
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,93
| 1,07
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 1,88
| 2,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:23 Kaynak: AA
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