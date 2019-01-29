Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

48 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda nişastanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda nişastanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,30 1,36
Mısır Kg 1,11 1,20
Buğday kepeği Kg 0,94 1,00
Nişasta Kg 1,80 2,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,90 9,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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