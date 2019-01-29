Adana Ticaret Borsası
48 dakika önce
Adana Ticaret Borsası'nda nişastanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda nişastanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,30
| 1,36
| Mısır
| Kg
| 1,11
| 1,20
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,94
| 1,00
| Nişasta
| Kg
| 1,80
| 2,20
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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