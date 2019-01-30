Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,26
| 1,35
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,14
| Mandalina (Satsuma)
| Kg
| 0,80
| 2,20
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 0,90
| 1,00
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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