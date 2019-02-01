Adana Ticaret Borsası
47 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,28
| 1,39
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,25
| Mandalina (Satsuma)
| Kg
| 0,50
| 1,50
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,20
| 2,40
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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