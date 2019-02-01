Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

47 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası, System.String[]
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,28 1,39
Mısır Kg 1,05 1,25
Mandalina (Satsuma) Kg 0,50 1,50
Soya fasulyesi Kg 2,20 2,40
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,90 9,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı

Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü, İnsanlık Ölmemiş Dedirtti Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]