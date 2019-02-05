Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,25 1,37 Mısır Kg 1,07 1,14 Mandalina (Satsuma) Kg 1,40 1,50 Portakal (Washington) Kg 1,50 1,50 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,90 9,00

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: