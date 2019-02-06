Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,25
| 1,27
| Mısır
| Kg
| 1,01
| 1,13
| Mandalina (Satsuma)
| Kg
| 1,65
| 1,75
| Portakal (Washington)
| Kg
| 1,00
| 1,75
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:51 Kaynak: AA
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