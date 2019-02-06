Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,25 1,27
Mısır Kg 1,01 1,13
Mandalina (Satsuma) Kg 1,65 1,75
Portakal (Washington) Kg 1,00 1,75
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,90 9,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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