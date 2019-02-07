Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı, en yüksek 2,04 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı, en yüksek 2,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,26
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 1,08
| 1,14
| Mandalina (Satsuma)
| Kg
| 0,90
| 1,65
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,66
| 0,75
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,55
| 2,04
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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