Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı, en yüksek 2,04 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı, en yüksek 2,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,26 1,40
Mısır Kg 1,08 1,14
Mandalina (Satsuma) Kg 0,90 1,65
Portakal (Washington) Kg 0,66 0,75
Limon (Enterdonat) Kg 1,55 2,04

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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