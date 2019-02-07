Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,26 1,40 Mısır Kg 1,08 1,14 Mandalina (Satsuma) Kg 0,90 1,65 Portakal (Washington) Kg 0,66 0,75 Limon (Enterdonat) Kg 1,55 2,04

Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı, en yüksek 2,04 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: