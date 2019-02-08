Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

33 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı, en yüksek 0,92 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı, en yüksek 0,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,16 1,38
Mısır Kg 1,00 1,23
Buğday kepeği Kg 0,83 0,92
Ayçiçeği (Yemlik) Kg 1,62 1,64
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,80 8,90

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Yerel, Ekonomi
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