Adana Ticaret Borsası
33 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı, en yüksek 0,92 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı, en yüksek 0,92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,16
| 1,38
| Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,23
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,83
| 0,92
| Ayçiçeği (Yemlik)
| Kg
| 1,62
| 1,64
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,80
| 8,90
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:09 Kaynak: AA
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