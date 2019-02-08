Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,16 1,38 Mısır Kg 1,00 1,23 Buğday kepeği Kg 0,83 0,92 Ayçiçeği (Yemlik) Kg 1,62 1,64 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,80 8,90

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı, en yüksek 0,92 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: