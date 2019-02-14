Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday kepeği Kg 0,92 0,94 Mısır Kg 1,05 1,11 Nişasta Kg 0,80 2,43 Portakal (Washington) Kg 0,80 1,15 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,70 8,80

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı, en yüksek 1,15 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: