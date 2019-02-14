Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı, en yüksek 1,15 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı, en yüksek 1,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday kepeği Kg 0,92 0,94
Mısır Kg 1,05 1,11
Nişasta Kg 0,80 2,43
Portakal (Washington) Kg 0,80 1,15
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,70 8,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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