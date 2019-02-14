Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı, en yüksek 1,15 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı, en yüksek 1,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,92
| 0,94
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,11
| Nişasta
| Kg
| 0,80
| 2,43
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,80
| 1,15
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,70
| 8,80
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA
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