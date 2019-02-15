Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

30 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı, en yüksek 2,40 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı, en yüksek 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,36 1,41
Mısır Kg 1,08 1,08
Soya Fasulyesi Kg 2,21 2,40
Portakal (Washington) Kg 0,72 1,00
Mandarin (Satsuma) Kg 0,75 1,93

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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