Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,36 1,41 Mısır Kg 1,08 1,08 Soya Fasulyesi Kg 2,21 2,40 Portakal (Washington) Kg 0,72 1,00 Mandarin (Satsuma) Kg 0,75 1,93

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı, en yüksek 2,40 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: