Adana Ticaret Borsası
30 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı, en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı, en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,36
| 1,41
| Mısır
| Kg
| 1,08
| 1,08
| Soya Fasulyesi
| Kg
| 2,21
| 2,40
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,72
| 1,00
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,75
| 1,93
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA
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