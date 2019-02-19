Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,33
| 1,38
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,25
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,92
| 1,03
| Portakal (Washington)
| Kg
| 1,00
| 2,00
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 1,00
| 1,15
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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