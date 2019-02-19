Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,33 1,38 Mısır Kg 1,05 1,25 Buğday kepeği Kg 0,92 1,03 Portakal (Washington) Kg 1,00 2,00 Mandarin (Satsuma) Kg 1,00 1,15

Adana Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: