Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,88
| 0,91
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,14
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 0,70
| 1,70
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,70
| 1,75
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,90
| 1,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:03 Kaynak: AA
Balkondaki Odunlarla Oynayan 5 Yaşındaki Çocuğa Bin 991 Lira Haciz Geldi
Yakışıklı Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Farklı İmajıyla Şaşırttı
Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi
Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı