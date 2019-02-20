Adana Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday kepeği Kg 0,88 0,91 Mısır Kg 1,05 1,14 Greyfurt (Starruby)



Kg 0,70 1,70 Portakal (Washington) Kg 0,70 1,75 Mandarin (Satsuma) Kg 0,90 1,00

Adana Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: