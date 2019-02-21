Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,29 1,35
Mısır Kg 1,03 1,17
Greyfurt (Starruby)

 Kg 0,90 1,18
Portakal (Washington) Kg 0,68 1,40
Mandalina (Satsuma) Kg 0,72 1,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:56 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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