Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,29
| 1,35
| Mısır
| Kg
| 1,03
| 1,17
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 0,90
| 1,18
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,68
| 1,40
| Mandalina (Satsuma)
| Kg
| 0,72
| 1,00
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:56 Kaynak: AA
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