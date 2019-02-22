Adana Ticaret Borsası
29 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,90 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,26
| 1,30
| Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,10
| Ayçiçeği
| Kg
| 2,10
| 2,20
| Soya Fasulyesi
| Kg
| 2,20
| 2,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,80
| 8,90
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:53 Kaynak: AA
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