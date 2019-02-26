Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında baklanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.





Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,23 1,40 Mısır Kg 1,05 1,10 Bakla



Kg 4,00 5,00 Portakal (Washington) Kg 0,50 1,28 Mandalina (Satsuma) Kg 0,65 2,00 Adana Ticaret Borsasında baklanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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