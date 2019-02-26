Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında baklanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında baklanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,23
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,10
| Bakla
| Kg
| 4,00
| 5,00
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,50
| 1,28
| Mandalina (Satsuma)
| Kg
| 0,65
| 2,00
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA
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