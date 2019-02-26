Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında baklanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında baklanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,23 1,40
Mısır Kg 1,05 1,10
Bakla

 Kg 4,00 5,00
Portakal (Washington) Kg 0,50 1,28
Mandalina (Satsuma) Kg 0,65 2,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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