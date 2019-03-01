Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,33
| 1,40
| Mısır
| Kg
| 1,07
| 1,13
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,85
| 0,92
| Patates
| Kg
| 0,50
| 2,80
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 1,23
| 2,02
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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