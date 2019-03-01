Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında patatesin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,33 1,40
Mısır Kg 1,07 1,13
Buğday kepeği

 Kg 0,85 0,92
Patates Kg 0,50 2,80
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 1,23 2,02

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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