Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsası'nda çileğin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda çileğin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,37 1,38
Mısır Kg 1,03 1,30
Nar

 Kg 0,58 0,78
Çilek Kg 7,00 10,50
Muz Kg 3,00 6,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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