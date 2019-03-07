Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda çileğin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda çileğin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,37
| 1,38
| Mısır
| Kg
| 1,03
| 1,30
| Nar
| Kg
| 0,58
| 0,78
| Çilek
| Kg
| 7,00
| 10,50
| Muz
| Kg
| 3,00
| 6,00
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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