Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,37 1,38 Mısır Kg 1,03 1,30 Nar



Kg 0,58 0,78 Çilek Kg 7,00 10,50 Muz Kg 3,00 6,00

Adana Ticaret Borsası'nda çileğin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: