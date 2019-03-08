Adana Ticaret Borsası
11 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,84
| 0,90
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,14
| Mandalina (Murcot)
| Kg
| 1,10
| 1,30
| Limon (Mayer)
| Kg
| 0,90
| 1,30
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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