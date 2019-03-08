Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

11 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday kepeği Kg 0,84 0,90
Mısır Kg 1,05 1,14
Mandalina (Murcot)

 Kg 1,10 1,30
Limon (Mayer) Kg 0,90 1,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,90 9,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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