Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,34 1,39 Mısır Kg 1,03 1,08 Arpa



Kg 1,13 1,17 Buğday kepeği Kg 0,83 0,92 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,90 9,00

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: