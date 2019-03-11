Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday
| Kg
| 1,34
| 1,39
| Mısır
| Kg
| 1,03
| 1,08
| Arpa
| Kg
| 1,13
| 1,17
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,83
| 0,92
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,90
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:50 Kaynak: AA
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