Adana Ticaret Borsası
2 saat önce
Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Ayçiçeği (Yağlık)
| Kg
| 2,00
| 2,40
| Mısır
| Kg
| 1,05
| 1,08
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,90
| 1,11
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,90
| 3,30
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,66
| 1,67
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:44 Kaynak: AA
Sıfır Gümrükle Patates İthalatına Üreticilerden Tepki: Kararnameyi Görünce Şok Olduk
Baygınlık Geçiren Kadın Şoför, Otobüsü Son Anda Durdurarak Faciayı Önledi
İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı
Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz