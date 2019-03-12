Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

2 saat önce

Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,40
Mısır Kg 1,05 1,08
Portakal (Washington)

 Kg 0,90 1,11
Mandarin (Satsuma) Kg 0,90 3,30
Limon (Enterdonat) Kg 1,66 1,67

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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