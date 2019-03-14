Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Soya fasulyesi Kg 2,02 2,05
Mısır Kg 0,97 1,09
Greyfurt (Starruby)

 Kg 0,80 1,50
Marul Kg 2,00 4,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,10

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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