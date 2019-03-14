Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Soya fasulyesi
| Kg
| 2,02
| 2,05
| Mısır
| Kg
| 0,97
| 1,09
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 0,80
| 1,50
| Marul
| Kg
| 2,00
| 4,50
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,00
| 9,10
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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