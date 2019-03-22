Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

16 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Nişasta Kg 1,80 2,20
Mısır Kg 1,05 1,16
Portakal (Washington)

 Kg 0,62 0,63
Mandarin (Satsuma) Kg 1,80 2,25
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,20 9,30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Mısır, Çukurova, Adana, Ekonomi
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