Adana Ticaret Borsası
1 saat önce
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı 9,30-9,40 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında Çukurova
pamuğunun kilogramı 9,30-9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Arpa
| Kg
| 1,14
| 1,18
| Mısır
| Kg
| 1,07
| 1,17
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 1,00
| 1,30
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 1,30
| 1,50
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 9,30
| 9,40
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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