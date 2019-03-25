Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

1 saat önce

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı 9,30-9,40 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı 9,30-9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Arpa Kg 1,14 1,18
Mısır Kg 1,07 1,17
Greyfurt (Starruby)

 Kg 1,00 1,30
Mandarin (Satsuma) Kg 1,30 1,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Ekonomi
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