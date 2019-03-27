Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

33 dakika önce

Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday kepeği Kg 0,83 0,92
Mısır Kg 1,06 1,15
Portakal (Washington)

 Kg 0,65 1,80
Mandarin (Satsuma) Kg 0,70 1,89
Limon (Enterdonat) Kg 1,00 1,35

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Mısır, Adana, Ekonomi
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