Adana Ticaret Borsası
33 dakika önce
Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Buğday kepeği
| Kg
| 0,83
| 0,92
| Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,15
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,65
| 1,80
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,70
| 1,89
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 1,00
| 1,35
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA
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